Шкільна форма 2019: чи варто відмовлятися та як одягати дитину з 1 вересня

Президент Зеленський своїм указом скасував обов’язкове носіння шкільної форми. Нині, як вдягатися дітям, вирішують у кожній школі окремо. Втім, відмовлятися від форми поспішають не всі.

Батьки розповідають, що форма не дуже зручна. У юбках багато ґудзиків незручних, піджак він взагалі сковує плечі.

Щоб зібрати одну дитину до школи, 2 юбки, брюки і 5 кофтинок, вийде приблизно 3,315 гривень.

Думки освітян, щодо дрес-коду розділилися.

У деяких столичних навчальних закладах однострій планують залишити, адже певним чином форма дисциплінує. Інші ж вчителі кажуть, у школі мають не примушувати, а заохотити дитину носити фірмовий одяг. І в жодному разі не наполягати на вбранні від конкретного виробника.

Одяг не впливає на характер дитини, упевнені психологи. Від зовнішнього вигляду не залежить і успішність у школі. Якщо ж у навчальному закладі і запровадили дрес-код, він не має бути жорстким.

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Якщо від дрес-коду у закладі відмовилися, все ж не варто одягати дитину надто яскраво. Краще обирати стримані кольори та діловий стиль. А ще головне, аби одяг був зручним та з натуральних тканин.

До речі, Факти ICTV писали, що одягнути в школу дівчатам та хлопцям, аби бути в тренді цього року.

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