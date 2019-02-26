Шкільне реаліті. Учні 17 шкіл України знімають кіно про своє життя

Українські учні знімають серіал про своє шкільне життя. Медіа-проект започаткувала вчителька з Прикарпаття. Галина Пирин увійшла до топ-50 вчителів за версією Global Teacher Prize Ukraine. Шкільне реаліті – унікальний проект. Участь в ньому беруть 17 шкіл із усієї України.

Кожну наступну серію створюють діти: сценарій, зйомки та монтаж.

Тиждень на зйомку, ще стільки ж на монтаж. Спрогнозувати сценарій серіалу неможливо, бо кожну наступну серію готує інша школа, підхоплюючи естафету. Вже є чотири серії.

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Медіа-проект започаткувала вчителька Галина Пирин. Каже, суть у тому, що школярі не лише фантазують та експериментують, знімають і монтують відео. Вони по-справжньому розповідають про свої проблеми, які зрозумілі підліткам усієї України. А ще кожна серія містить елементи шкільної програми.

До реаліті долучилися навчальні заклади з Тернопільщини, Львівщини, Херсонщини, Миколаївщини та Києва. Загалом 17 – більшість із них сільські. На батьківщині проекту планують наступного року залучити всі школи свого району.

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