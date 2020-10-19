Школа, садочки та салони краси: переваги життя в містечку Золоче під Києвом

Свіже повітря, тихі просторі вулиці та чудові краєвиди. Це все переваги заміського життя. Але сучасний прогресивний українець під час вибору заміського житла ще звертає увагу і на інфраструктурні об’єкти поряд.

– Зараз дуже багато молодих сімей хочуть жити за містом. Відповідно вони ще бажають, щоб поряд була школа, дитячий садок, фітнес, СПА, салон краси та автомийка. Ми створили умови, щоб молодому поколінню було комфортно жити, – наголошує керуючий партнер котеджного містечка Золоче, що під Києвом, Наталія Коржевська.

Окрім цього, майбутні мешканці звертають увагу на сервіс обслуговування будинків та безпечність. Але найголовніше, розповідають представники Золоче, аби в містечку панував затишок, злагода і добробут, і завжди радіють появі нових родин.

Також в Києві відкрили Алею сучасного мистецтва в одному із житлових комплексів.

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