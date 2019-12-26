Школа у поміщенні клубу: на Прикарпатті люди вийшли на пікет

400 дітей в одній із гірських шкіл на Прикарпатті другий рік навчаються у дерев’яній розвалюсі. Бо частину Красноїльської школи буквально роз’їла пліснява, за рік її так і не відремонтували. Від безвиході сотня вчителів, дітей та батьків пікетували будівлю облдержадміністрації – вони вимагають людських умов навчання.

Під дощем, з плакатами в руках – учні приїхали з далекого гірського району відстоювати своє право на освіту в нормальному приміщенні.

Понад три роки вони вчаться в жахливих умовах. Нині вирушили з’ясувати майбутнє свого закладу.

У Красноїльській школі навчаються 430 учнів. Вона розташована не просто у високогірному районі – це опорний місцевий заклад.

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Грибок у школі з’явився три роки тому, коли поряд викопали котлован під новий корпус. Пліснява знищила перший поверх. Коридор, їдальня та класи непридатні для навчання, подекуди грибок перевищує допустимі показники вдесятеро. Аби не гаяти часу, вчителі та батьки ремонт розпочали самотужки. Повністю обдерли стіни та зняли підлогу.

З першого вересня частину дітей перевели на навчання у приміщенні сільради, клуб, інтернат. Частина залишилася на другому поверсі понищеної школи. Обіцяних грошей на відновлення опорної школи тут чекають давно.

Горяни прийшли до обладміністрації, та пояснити, чому в новий бюджет не заклали грошей на ремонт, тут не змогли. Єдине виправдання – немає не тільки коштів, а й призначення.

Ситуація в школі катастрофічна, якщо ремонт школи не відновлять, батьки пообіцяли наступного семестру дітей на навчання не пускати.

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