Школи, дитсадки та лікарні без тепла: чому на Львівщині люди і досі мерзнуть

3 місяці без гарячої води і досі з холодними батареями. Мешканці Новояворівська та Нового Роздолу, а це понад 60 тисяч людей, мимоволі опинилися у центрі енергетичного скандалу.

Від серпня жителі у багатоповерхівках відрізані від гарячого водопостачання. Критична ситуація у школах, дитсадках і лікарнях.

Люди мерзнуть, бо 2 фірми, які зараз працюють на Новороздільській і Новояворівській ТЕЦ, не можуть поділити майно та повноваження.

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Біди з водою та опаленням – через підприємство Енергія Новояворівськ, частина його майна арештована, бо власники фігурують у кримінальній справі. Аби роботу ТЕЦ відновити, у вересні фірмі обрали управителя – київську компанію Гарант Енерго М. Нові керівники амбітно пообіцяли дати тепло ще минулого тижня. Тепер виправдовуються – опалення не можуть підключити без фахівців, які працювали на ТЕЦ. 200 робітників нібито не відпускає попередня фірма.

До слова, Факти ICTV повідомляли, на скільки і коли здорожчають тепло і гаряча вода.

Опубліковано Жовтень, 31 в 21:50



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