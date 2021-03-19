Школярі на дистанційці, ресторани – навинос: які обмеження запровадили у низці міст України

Майже 16 тис. хворих на коронавірус додалося в Україні за вчора. Найбільше 1 210 у Києві. А Львів на жорсткому карантині вже відсьогодні. За останні кілька днів інфікованих в області побільшало втричі – лише минулої доби 1 140 нових недужих. Тож молодша школа – на канікулах. Старшокласники – на дистанційці. Заклади культури зачинені. У торгових центрах працюють лише продуктові, зоомагазини та аптеки.

Ресторатори, які працюють тепер лише навинос або доставку, розуміють обмеження. Проте, не маючи державної підтримки, будуть змушені відправити працівників у відпустки.

Карантинні обмеження вже запроваджують на Харківщині. В області також під тисячу нових недужих за добу. 5-11 класи вже на дистанційці. З понеділка всі школярі на канікулах. А коли повернуться за парти у класах – рішення немає. Цілком імовірно, що на дистанційку перейде вся школа.

Щоб упоратись із ситуацією, в області вирішили масово застосувати експрес-тести.

На Дніпропетровщині за останній тиждень динаміка захворюваності зросла на 34%. Щоденно до стаціонарів області госпіталізують до 300 осіб, більше половини з них тяжкі.

Побільшало інфікованих серед дітей – нині у стаціонарах їх понад 150. В області шукають можливості додати лікарняні ліжка.

На Закарпатті мутований британський штам коронавірусу вражає навіть дітей та людей без супутніх захворювань, які дотримуються здорового способу життя. У Центрі легеневих хвороб Ужгорода 110 ліжок для хворих на Covid-19. Вільні серед них лише сім. А в реанімації місць немає.

Усього в Україні минулої доби на лікарняних ліжках через коронавірус опинилося майже 4,5 тис. людей. Одужало – на півтори сотні більше.

Коронавірус у Києві

Станом на 19 березня коронавірус у Києві підтвердили ще у 1 210 людей, загальна кількість інфікованих становить 151 133. До лікарень госпіталізували ще 129 пацієнтів.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 3 015 киян, одужали 100 804 пацієнти.

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