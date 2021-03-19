Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Школярі на дистанційці, ресторани – навинос: які обмеження запровадили у низці міст України

Майже 16 тис. хворих на коронавірус додалося в Україні за вчора. Найбільше 1 210 у Києві. А Львів на жорсткому карантині вже відсьогодні. За останні кілька днів інфікованих в області побільшало втричі – лише минулої доби 1 140 нових недужих. Тож молодша школа – на канікулах. Старшокласники – на дистанційці. Заклади культури зачинені. У торгових центрах працюють лише продуктові, зоомагазини та аптеки.

Ресторатори, які працюють тепер лише навинос або доставку, розуміють обмеження. Проте, не маючи державної підтримки, будуть змушені відправити працівників у відпустки.

Карантинні обмеження вже запроваджують на Харківщині. В області також під тисячу нових недужих за добу. 5-11 класи вже на дистанційці. З понеділка всі школярі на канікулах. А коли повернуться за парти у класах – рішення немає. Цілком імовірно, що на дистанційку перейде вся школа.

Щоб упоратись із ситуацією, в області вирішили масово застосувати експрес-тести.

На Дніпропетровщині за останній тиждень динаміка захворюваності зросла на 34%. Щоденно до стаціонарів області госпіталізують до 300 осіб, більше половини з них тяжкі.

Читайте
Червоних і помаранчевих областей побільшало: в Україні оновили зони карантину

Побільшало інфікованих серед дітей – нині у стаціонарах їх понад 150. В області шукають можливості додати лікарняні ліжка.

На Закарпатті мутований британський штам коронавірусу вражає навіть дітей та людей без супутніх захворювань, які дотримуються здорового способу життя. У Центрі легеневих хвороб Ужгорода 110 ліжок для хворих на Covid-19. Вільні серед них лише сім. А в реанімації місць немає.

Усього в Україні минулої доби на лікарняних ліжках через коронавірус опинилося майже 4,5 тис. людей. Одужало – на півтори сотні більше.

Коронавірус у Києві

Станом на 19 березня коронавірус у Києві підтвердили ще у 1 210 людей, загальна кількість інфікованих становить 151 133. До лікарень госпіталізували ще 129 пацієнтів.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 3 015 киян, одужали 100 804 пацієнти.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Немає ліків і спецліжок для Covid-хворих: яка ситуація в українських лікарнях
Немає ліків і спецліжок для Covid-хворих: яка ситуація в українських лікарнях
Локдаун у Києві: повний список обмежень
Локдаун у Києві: повний список обмежень
У Київській області посилюють карантин з 21 березня – що не працюватиме
У Київській області посилюють карантин з 21 березня – що не працюватиме
Київ “почервонів”, Рада на карантині та дефіцит вакцин у ЄС: коронавірус 19 березня
Київ “почервонів”, Рада на карантині та дефіцит вакцин у ЄС: коронавірус 19 березня
Які вакцини від Covid-19 має отримати Україна – Степанов
Які вакцини від Covid-19 має отримати Україна – Степанов
Танзанію через день після смерті президента очолила жінка
Танзанію через день після смерті президента очолила жінка
У Києві заповненість ліжок з хворими на Covid-19 становить 74%
У Києві заповненість ліжок з хворими на Covid-19 становить 74%
Як світова економіка відновлюється після пандемії: ООН поліпшила прогноз
Як світова економіка відновлюється після пандемії: ООН поліпшила прогноз
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка