Шляхетні волоцюги: як батярі рятують світ під час протистояння Сталіна та Гітлера
Від завтра у вітчизняних кінотеатрах атмосфера Львова 30-х років, в прокат виходить фільм Шляхетні волоцюги.
Музично-комедійний бойовик про Львів та кохання. Канал ICTV – інформаційний партнер стрічки.
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Весела, інтригуюча історія про львівських хлопців – бешкетників, яких у 30-х роках називали батярами. Невгамовні авантюристи Мірек та Бодя рятують світ у тяжкий час протистояння двох тиранів Сталіна та Гітлера.
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2018-09-26
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