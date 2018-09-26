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Шляхетні волоцюги: як батярі рятують світ під час протистояння Сталіна та Гітлера

Від завтра у вітчизняних кінотеатрах атмосфера Львова 30-х років, в прокат виходить фільм  Шляхетні волоцюги.

Музично-комедійний бойовик про Львів та кохання. Канал ICTV – інформаційний партнер стрічки.

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Весела, інтригуюча історія про львівських хлопців – бешкетників, яких у 30-х роках називали батярами. Невгамовні авантюристи Мірек та Бодя рятують світ у тяжкий час протистояння двох тиранів Сталіна та Гітлера.

Раніше Факти ICTV писали про модні тренди весна-літо 2019.

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