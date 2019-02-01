Шлюбний договір: навіщо потрібен і як правильно укласти

Аби не застрягти у майновій тяганині під час розлучення – українці дедалі частіше укладають шлюбні контракти.

Минулого року на 230 тисяч шлюбів – підписали договір 2 500 пар.

Юристи кажуть, контракт – це не означає – нелюбов чи недовіру, це бажання убезпечити себе від зайвих клопотів, якщо раптом доведеться розлучатися.

Можна прописати – хто що отримає, хто виховуватиме дітей, передбачити суму аліментів, і навіть компенсацію за зраду.

Головна умова – в контракті можна прописати лише майнові обов’язки те, що можна оцінити та прорахувати.

Читайте: Заява про розлучення: куди і як подавати (ІНФОГРАФІКА)

Шлюбний договір обов’язково потрібно нотаріально завірити. Ціна від 3 тисяч гривень. Укладати його можна і до весілля, і вже поживши в шлюбі. Але фахівці радять не зволікати.

До слова, як подати заяву до РАЦСу.

Опубліковано Лютий, 01 в 14:37



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.