Шлюбний договір: навіщо потрібен і як правильно укласти
Аби не застрягти у майновій тяганині під час розлучення – українці дедалі частіше укладають шлюбні контракти.
Минулого року на 230 тисяч шлюбів – підписали договір 2 500 пар.
Юристи кажуть, контракт – це не означає – нелюбов чи недовіру, це бажання убезпечити себе від зайвих клопотів, якщо раптом доведеться розлучатися.
Можна прописати – хто що отримає, хто виховуватиме дітей, передбачити суму аліментів, і навіть компенсацію за зраду.
Головна умова – в контракті можна прописати лише майнові обов’язки те, що можна оцінити та прорахувати.
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Шлюбний договір обов’язково потрібно нотаріально завірити. Ціна від 3 тисяч гривень. Укладати його можна і до весілля, і вже поживши в шлюбі. Але фахівці радять не зволікати.
До слова, як подати заяву до РАЦСу.