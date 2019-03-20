Шокував усіх і Путіна: Назарбаєв пішов на довічну посаду, у країні валютна паніка

Уже зранку Казахстан отримав нового очільника. Дотеперішній голова Сенату Парламенту республіки Касим-Жомарт Токаєв склав присягу як президент, голова ЦВК країни вручив йому посвідчення, орден і штандарт. Токаєв очолив країну, як передбачено конституцією – після того, як багаторічний лідер Нурсултан Назарбаєв несподівано оголосив напередодні, що йде у відставку. Склавши присягу, Токаєв запропонував перейменувати на честь свого попередника столицю Астану. Тим часом казахи дещо шоковані та неготові до зміни керівництва – свідчать опитування на вулицях міст.

Йдучи у відставку Назарбаєв подбав про запобігання публічній боротьбі за владу. Принаймні одразу оголосив, що до виборів, які пройдуть за рік, країну, згідно з Конституцією очолить Токаєв.

Перед тим, як оголосити, що йде, Назарбаєв зателефонував очільникам п’яти країн: Вірменії, Білорусі, Киргизстану, Узбекистану і Росії. Прес-служби 4-х президентів повідомили, що їхні лідери висловили жаль з приводу відставки Назарбаєва. Не зробив цього лише Володимир Путін.

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Упродовж більшої частини свого терміну, Назарбаєв союзник Росії – в країн і спільний митний союз, і оборонний договір. Але як тільки Казахстан ослаб після економічної кризи, невідомі атакували місто біля російського кордону, зокрема військову частину. Реакція Назарбаєва – жорстка, нападників ліквідували.

Від експертів дедалі частіше лунає – Казахстан наступна мішень гібридної атаки Кремля. Тож Назарбаєв почав обережний дрейф до Китаю. Нині Нурсултан Абішевич не пояснює мотивів свого неочікуваного рішення про відставку.

Втім, експерти кажуть – Назарбаєв чітко розуміє, що країні потрібні зміни. Тож поступився дорогою молодим, але залишив їх під своїм пильним оком – він наглядатиме за державою з посади голови Ради безпеки Казахстану – торік статус органа змінили з консультативного на конституційний. Цю посаду Назарбаєв зможе обіймати довічно.

До слова, Касим Токаєв став президентом Казахстану.

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