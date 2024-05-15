Шокуюча стрілянина! Напад на прем’єра Словаччини Фіцо | Новини Факти ICTV за 15.05.2024
– Ракетний обстріл у Херсоні: зросла кількість постраждалих
– Кількість постраждалих внаслідок удару по Миколаєву збільшилась до шести
– Сили оборони частково витіснили російські війська з Вовчанська
– Темп наступу росіян на півночі Харківщини сповільнився за останню добу – ISW
– Візит Блінкена до Києва: який результат зустрічі із Зеленським
– Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поранений внаслідок стрілянини біля парламенту
– Російські війська закріпились в Очеретиному: як десантники-артилеристи зупиняють штурми ворога
– СБУ затримала агентів РФ, які скоригували удар Іскандерами по Покровську 7 серпня
– ЗСУ атакували аеродром Бельбек: під обстріл міг потрапити МіГ-31
– На Черкащині відкрили Центр протезування
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