Шокуюча стрілянина! Напад на прем’єра Словаччини Фіцо | Новини Факти ICTV за 15.05.2024

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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17.00 (15.05.2024)

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