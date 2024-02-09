Шольц зустрінеться з Байденом! Говоритимуть про… | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
– У Вашингтоні триває зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца з сенаторами США.
– Адміністрація Байдена продовжує працювати з конгресменами, щоб ухвалити пакет військової допомоги Україні.
– Зеленський подякував американським посадовцям за рішення розблокувати дискусію про допомогу Україні.
– США продовжать підтримувати Україну незалежно від зміни військового керівництва.
– Військова сила країн-партнерів України в 13 разів більша за потужність РФ.
– У РФ заявили, що цієї ночі їхня ППО начебто збила 19 українських дронів.
– Ситуація на Лиманському напрямку 09.02.2024.
– Польські фермери почали знову блокувати кордон.
– Львів закупив 9 українських трамваїв Електрон.
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