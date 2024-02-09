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Шольц зустрінеться з Байденом! Говоритимуть про… | Новини Факти ICTV за 09.02.2024

– У Вашингтоні триває зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца з сенаторами США.

– Адміністрація Байдена продовжує працювати з конгресменами, щоб ухвалити пакет військової допомоги Україні.

– Зеленський подякував американським посадовцям за рішення розблокувати дискусію про допомогу Україні.

– США продовжать підтримувати Україну незалежно від зміни військового керівництва.

– Військова сила країн-партнерів України в 13 разів більша за потужність РФ.

– У РФ заявили, що цієї ночі їхня ППО начебто збила 19 українських дронів.

– Ситуація на Лиманському напрямку 09.02.2024.

– Польські фермери почали знову блокувати кордон.

– Львів закупив 9 українських трамваїв Електрон.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 11:30 (09.02.2024).

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