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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Шопінг під час карантину: в Україні зросла кількість замовлень з-за кордону

Купівельна спроможність українців через карантин знизилась. Та й магазини на замку. Втім, відмовлятися від оновлення гардеробу чи придбання інших необхідних речей люди не поспішають. Шукають більш доступні пропозиції.

В нагоді стали сайти з китайськими товарами. Кількість замовлень звідти у березні зросла чи не вдвічі. У компанії Нова Пошта констатують збільшення кількості замовлень з китайських та американських сайтів.

Днями до України доправили понад 20 тонн краму, який українці придбали на сайтах Піднебесної. Щоб встигнути вчасно все доставити замовникам – почали й співпрацювати з китайським перевізником чартерних вантажів. Це має пришвидшити процес.

Про шопінг під час карантину дивіться у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про 10 правил відвідування магазину під час карантину від Комаровського.

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