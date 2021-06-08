Шоста річниця вибуху на нафтобазі під Києвом: чому досі ніхто не покараний

Шість років тому, 8 червня 2015 року, після вибуху на нелегальній нафтобазі біля Василькова Київської області під час гасіння пожежі загинуло шестеро людей, ще 18 постраждало. Досі за трагедію ніхто не покараний, а загиблих і постраждалих навіть не визнали потерпілими.

Тут зберігали 16 тис. т нафтопродуктів, але контролюючі органи нібито й не знали про існування цієї бази. Нині від неї й сліду майже не лишилося – лише бетонні уламки, на яких стояли резервувари.

Потужну пожежу тоді гасили більше тижня. Із Козятина прибув спеціальний потяг із запасом води. Рятувальник Петро Сизонюк дивом вижив. Він дістав 60% опіків, три місяці лежав у лікарні і досі проходить реабілітацію. Йому боляче, що власники нафтобази не те що грошима не допомогли, але навіть не подякували.

Нині ж компанія БРСМ вимагає не пов’язувати нафтобазу зі своїм брендом та мережею заправок, мовляв, до згорілого об’єкта вони не мають жодного стосунку.

Зрештою урядова комісія встановила системні порушення пожежної безпеки. На базі не було води для гасіння, взагалі не було системи пожежогасіння, відстань між резервуарами була замалою і вони не були правильно ізольовані, а персонал нафтобази не поспішав викликати рятувальників.

Але за шість років винних не покарали, а пожежників взагалі не визнали потерпілими.

Експерти переконані – якби на нафтобазі не порушували стандарти і не виготовляли фальсифікат, а контролюючі органи належно виконували свою роботу, трагедії не сталося б.

Нині в Україні десятки так званих чорних нафтопереробних заводів, а на ринку приблизно третина пального – фальсифікат.

– На жаль, ця ситуація абсолютно реальна і може повторитися, тому що, якщо держава не посилить контроль, то повторення майже неминуче, – вважає Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз.

Родини загиблих пожежників у пошуках справедливості вже дійшли до Верховного суду, бо власники нафтобази не визнають своєї провини.

8 червня 2015 року на території нафтобази під Васильковом виникла одна із наймасштабніших і найскладніших пожеж не лише в Україні, але й у Європі. Остаточно ліквідувати пожежу вдалося лише 20 червня.

Під час ліквідації загинули шестеро людей, постраждали 18.

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