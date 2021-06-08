Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Шоста річниця вибуху на нафтобазі під Києвом: чому досі ніхто не покараний

Шість років тому, 8 червня 2015 року, після вибуху на нелегальній нафтобазі біля Василькова Київської області під час гасіння пожежі загинуло шестеро людей, ще 18 постраждало. Досі за трагедію ніхто не покараний, а загиблих і постраждалих навіть не визнали потерпілими.

Тут зберігали 16 тис. т нафтопродуктів, але контролюючі органи нібито й не знали про існування цієї бази. Нині від неї й сліду майже не лишилося – лише бетонні уламки, на яких стояли резервувари.

Потужну пожежу тоді гасили більше тижня. Із Козятина прибув спеціальний  потяг із запасом води. Рятувальник Петро Сизонюк дивом вижив. Він дістав 60% опіків, три місяці лежав у лікарні і досі проходить реабілітацію. Йому боляче, що власники нафтобази не те що грошима не допомогли, але навіть не подякували.

Нині ж компанія БРСМ вимагає не пов’язувати нафтобазу зі своїм брендом та мережею заправок, мовляв, до згорілого об’єкта вони не мають жодного стосунку.

Зрештою урядова комісія встановила системні порушення пожежної безпеки. На базі не було води для гасіння, взагалі не було системи пожежогасіння, відстань між резервуарами була замалою і вони не були правильно ізольовані, а персонал нафтобази не поспішав викликати рятувальників.

Але за шість років винних не покарали, а пожежників взагалі не визнали потерпілими.

Експерти переконані – якби на нафтобазі не порушували стандарти і не виготовляли фальсифікат, а контролюючі органи належно виконували свою роботу, трагедії не сталося б.

Нині в Україні десятки так званих чорних нафтопереробних заводів, а на ринку приблизно третина пального – фальсифікат.

– На жаль, ця ситуація абсолютно реальна і може повторитися, тому що, якщо держава не посилить контроль, то повторення майже неминуче, – вважає Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз.

Родини загиблих пожежників у пошуках справедливості вже дійшли до Верховного суду, бо власники нафтобази не визнають своєї провини.

Читайте
18 працівників загинули: в Індії сталася пожежа на заводі

8 червня 2015 року на території нафтобази під Васильковом виникла одна із наймасштабніших і найскладніших пожеж не лише в Україні, але й у Європі. Остаточно ліквідувати пожежу вдалося лише 20 червня.

Під час ліквідації загинули шестеро людей, постраждали 18.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Броварах та Білій Церкві на вихідних відкриють центри Covid-вакцинації
У Броварах та Білій Церкві на вихідних відкриють центри Covid-вакцинації
18 працівників загинули: в Індії сталася пожежа на заводі
18 працівників загинули: в Індії сталася пожежа на заводі
Хлопчик загинув у день народження: на Київщині в ДТП розбилася родина
Хлопчик загинув у день народження: на Київщині в ДТП розбилася родина
Рух обмежено: під Києвом зіткнулися вантажівка та мікроавтобус
Рух обмежено: під Києвом зіткнулися вантажівка та мікроавтобус
Пожежа в одеському гуртожитку: постраждав студент
Пожежа в одеському гуртожитку: постраждав студент
З дозволу батька: на Київщині 53-річний чоловік ґвалтував двох неповнолітніх сестер
З дозволу батька: на Київщині 53-річний чоловік ґвалтував двох неповнолітніх сестер
На борту було 200 людей: у водах Індонезії загорівся пасажирський лайнер
На борту було 200 людей: у водах Індонезії загорівся пасажирський лайнер
Сиділа з трупом 12 годин: під Києвом жінка зарізала чоловіка після скандалу
Сиділа з трупом 12 годин: під Києвом жінка зарізала чоловіка після скандалу
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка