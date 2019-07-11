Сховища наповнюються рекордними темпами: як українські газовики готуються до зими

Українські газовики активно купують блакитне паливо і закачують його в підземні сховища. Уже є понад 14 млрд кубів, але потрібно 20, щоб спокійно пережити зиму і не реагувати на ймовірний шантаж російського Газпрому. Попри брак грошей, закачування палива не припиняють ні на хвилину.

Додаткові дивіденди, які вимагає уряд, обіцяють сплатити, щойно запасуться газом. Інакше на його купівлю просто не вистачить коштів і нам забракне палива просто посеред зими, – говорить голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

– Закачувати газ ми повинні кожен день, не зупиняючись. Будь-яка зупинка на день, на два, на тиждень посуне нас далеко від запланованого графіку. І якщо в нас не буде 20 млрд кубів газу, то ми замерзнемо і буде ризик техногенної катастрофи, – зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Та поки все за графіком, – заспокоюють газовики. Сховища щодня наповнюють рекордними темпами. Якщо такі темпи збережуться й надалі, бажаний обсяг у 20 млрд накопичиться до середини жовтня – саме до опалювального сезону.

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Фахівці пояснюють: закачаний у сховища газ забезпечить безперебійну роботу ГТС навіть після припинення транзиту Росією, що дасть змогу уникнути чергового газового шантажу Москви.

Наразі російський газовий гігант зволікає із підписанням нового транзитного контракту з Україною, бо Нафтогаз прагне укласти угоду за європейськими правилами. Газпром же цього уникає й сподівається дотиснути Київ узимку. Тож чи вдасться новий газовий шантаж Москви, напряму залежатиме від обсягу палива в українських сховищах.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україні збільшити видобуток газу.

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