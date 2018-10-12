Шприци з наркотиками і заборонені міни: що покинули росіяни на позиціях у сірій зоні

Українські спецпризначенці ледь помітно заглиблюються в село у так званій сірій зоні Волноваського району. Його назву армійці не називають.

Попри Мінські домовленості, бойовики використовували населений пункт, аби обстрілювати позиції захисників України.

Місцеві мешканці покинули село декілька років тому: терористи тримали цивільних у страху, а потім розграбували зруйновані будинки. Майже вся територія, де була проведена спецоперація, замінована мінами російського виробництва. Зокрема, ПМН-2 – забороненими Женевською конвенцією протипіхотними мінами.

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Окрім боєприпасів, військові знайшли і докази “братської” допомоги бойовикам, як бляшанки від консервів із сухпайків армії РФ.

Те, що часто російські бойовики воюють під кайфом – зовсім не міф. В одному із будинків бандити лишили шприци із характерною речовиною.

Попри вогонь зі сторони бойовиків, група лишилась не поміченою та просунулась на 1 200 метрів вперед.

До слова, ЗСУ готові до вторгнення з Криму, Придністров’я та півночі – Порошенко.

Опубліковано Жовтень, 12 в 10:57



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