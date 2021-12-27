Шпундра, гоголівська садиба та гончарство: скільки коштує відпочити на Полтавщині

Вертеп у гоголівській садибі, щедрувальників зустрічає “мама” самого Миколи Гоголя. Це театралізована екскурсія в національному музеї-заповіднику Гоголя. Збереглися й будинок, де ріс український письменник, й флігель, й меблі. Та головне – атмосфера, в музеї впевнені, містик відтворював те, що бачив довкола.

Музей розташований в селищі Гоголеве в 60-ти км від Полтави, туристів тут годують козацькою кашою і варять чай у самоварі, якому понад сто років. Щороку садибу Гоголя відвідують близько 20 тис. туристів. Квиток коштує 50 грн, екскурсія на 15 туристів – 150 грн, театралізовані екскурсії сплачуються окремо.

Неподалік від Гоголева, прославлена письменником Диканька, а її сусідка, селище Опішня – центр українського гончарства. Тутешня кераміка славиться по всьому світу.

Вхідний квиток – 90 грн, екскурсія на 10 туристів – 200 грн.

Зупинитися на ночівлю можна в етнопоселенні – це хатки-мазанки, які опалюються дровами:

Меню автентичне, тут готують страви, які згадувались в “Енеїді” Котляревського. Найпопулярнішу у тористів – шпундра.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.