Шпигунство та непрозорі кредити: експерти озвучили ризики від зближення з Китаєм

Українські експерти вважають, що владі треба бути обачнішою у зближенні з Китаєм.

Найперше побоювання стосуються того, що КНР не гребує промисловим шпигунством, часто китайські кредити є непрозорими, а можливе запровадження безвізу для китайців може обернутися для нашого ринку праці повним колапсом.

США теж закликають бути обережними, аби не втратити контроль над ключовими підприємствами. Йдеться про історію з Мотор Січчю.

На крадіжки інтелектуальної власності та спроби взяти під контроль ключові підприємства неодноразово скаржився й бізнес, що працює з Китаєм.

Співпраця України з Китаєм

Придивлятись до Китаю Україну змушує призупинення кредитування МВФ, дефіцит бюджету й потреба інвестицій у розвиток.

30 червня Мінінфраструктури та Міністерство комерції Китаю уклали міжурядову угоду задля розвитку інфраструктурних проектів. За кредитні кошти Китаю можуть побудувати першу чергу кільцевої дороги Києва й міст у Кременчуку.

13 липня про поглиблення відносин президент України Володимир Зеленський вперше за два роки поговорив із головою КНР.

Крім того, у Києві презентували книгу китайського лідера Сі Цзіньпіня за участі урядовців і парламентарів.

Торік наш експорт до Китаю зріс на 91%. Переважно це була руда, шлаки й зола, зерно, олія, чорні метали, котли, машини й вироби з деревини. Китай є другим за часткою експорту на рівні 15%. У Євросоюзу – 39%.

За словами головного координатора проекту Free Hong Kong Cente Артура Харитонова, нині триває партнерство між країнами у освітній та військових сферах:

– Всюди відкриваються китайські інституції. Цікавить Китай і такі об’єкти, як Мотор Січ. Окрім цього, Україна навчає китайських військових.

Журналіст-міжнародник, член Української асоціації китаєзнавців Юрій Пойта запевняє: Китай цікавить доступ до технологій військового призначення та оборонно-промислового комплексу, заволодіння стратегічними активами та розширення свого геоекономічного впливу.

Позиція МЗС

Однак у МЗС стверджують, що Україна не збирається змінювати геополітичний вектор на ЄС і НАТО, закріплений у Конституції.

Разом із тим, це не означає, що Україна штучно стримуватиме розвиток відносин з іншими державами, зокрема з Китаєм.

Те, що Україна може змінити курс із Заходу на Схід, попри всі ризики, не передбачають і експерти.

У січні 2021 року Україна на три роки ввела санкції проти китайських інвесторів підприємства Мотор Січ, яке виготовляє двигуни для літаків та вертольотів.

11 березня на засіданні Ради нацбезпеки та оборони вирішили повернути підприємство у власність української держави.

23 березня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО.

Фото: Depositphotos

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