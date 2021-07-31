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Андрій Майдан |

Штам Дельта і діти. Чи планують в Україні масову вакцинацію школярів від Covid-19

Штам Дельта на відміну від попередніх версій коронавірусу значно більше став уражати дітей. Разом із новим типом вірусу насувається новий навчальний рік, який цілком імовірно припаде на нову хвилю пандемії.

В Ізраїлі почали вакцинацію дітей від 5 до 11 років. Раніше чимало країн почали щеплювати препаратом Pfizer школярів віком від 12 років. В цьому списку є і Україна.

До мутованого вірусу Дельта уразливі не лише люди старшого віку, а й діти. Не втрапити до лікарні могла би допомогти вакцинація. Імунізацію дітей віком від 12 років дозволили виробники Moderna та Pfizer.

Науковці пояснюють, що вакцини не застосовувалися для дітей раніше, бо клінічні дослідження розпочинали з найуразливіших категорій.

BioNTech/Pfizer із початку липня вже застосовують і в Україні для дітей віком від 12 років. Та щепили лише 500 осіб віком 16-18 років, а масової вакцинації поки не передбачено.

У МОЗ пояснюють, що зараз у пріоритеті люди старшого віку. Імунізують лише дітей, які мають медичні покази. А також тих, кому потрібно за кордон чи хто вирушає на змагання, де є така вимога.

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Справжнім викликом стане новий навчальний рік. 40% працівників шкіл – імунізовані, а от коли щеплять дітей поки конкретики немає. Якщо ж уряд дасть дозвіл на масову вакцинацію школярів чи студентів – то школи і ВНЗ готові посприяти.

У Міносвіти оптимістично оцінюють ситуацію і готові знову у випадку потреби перейти на дистанційне навчання.

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