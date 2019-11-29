Штраф 51 тис. і тюрма: з 2020 водіїв напідпитку каратимуть жорсткіше

Вже з нового року за нетверезе керування водіям загрожуватиме судимість – таким чином, поліція сподівається знизити сумну статистику по ДТП.

Протягом 2019 року кількість аварій, які сталися через нетверезе водіння, збільшилась на 25% у порівнянні з минулим. Понад 1400 ДТП, які забрали життя понад 80 людей і більше тисячі покалічили.

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Патрульні ж кивають на прогалині в законодавстві – існуючий механізм покарання нетверезих водіїв неефективний, порушники закриваються в автомобілях, не надають поліцейським документів, то ж навіть виписати штраф – вже проблема. І наводять приклад Америки чи Європи, де непокора вимогам поліцейського може закінчитися для порушника тюрмою.

А от юристи кажуть, навіть без нововведень українське законодавство дозволяє поліцейським діяти більш суворо, просто не всі патрульні компетентні.

З наступного року штрафи збільшаться із 17 до 51 тис. грн, водійських прав позбавлятимуть на термін до 3 років, а судимість загрожує навіть за вживання алкоголю одразу після ДТП. Та поліцейські вважають, що найбільше водіїв лякатиме саме судимість, адже влаштуватися на роботу з таким резюме буде проблемно.

До слова, столичні поліцейські оштрафували 10 тис. водіїв за кермування на смугах громадського транспорту.

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