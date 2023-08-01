Штучні Гаубиці та Хаймарси: як українські вмільці водять за носа ворога

У війні проти масового ворога наша армія зобов‘язана бути інтелектуальнішою, а іноді винахідливою. Окрім сучасних технологій, дурити ворога українським армійцям допомагають макети військової техніки. Вони виманюють ворога, змушують його вдарити і показати свою позицію. А головне – бережуть техніку справжню. Майстри створюють макети, дешевші в рази від іноземних аналогів зброї та легкі для збирання – бійці складають ці конструктори за 15 хвилин, а ворог витрачає не один день аби знайти, поцілити і зрозуміти, що його надурили.

Поряд зі спортивними нагородами – тепер нагороди від армійців. Руслан Клименко – засновник бігу з перешкодами “Дика гонка” сьогодні робить ворогу дикий вибух мозку. Ось тут у його цеху створюють дерев’яні Хаймарси, Хаммери, Гаубиці. Бо така зброя теж потрібна армійцям.

І робота закипіла. Спочатку треба було вирахувати пропорції. Ось креслення, за якими і роблять муляжі. Вироби виходять доволі деталізовані, ворог хоч і з дрона, але буде їх довго розглядати. Із дерева і фанери виходять дуже легкі конструкції. Їх легко перевозити, збирати і розбирати. Ось відео, як новоспечені муляжі везуть на передову.

Горить робота і в руках студентів. Це син Руслана, він з 10-ти років працює з деревом, каже були мечі, потім шкатулки. Хоче допомогти армії, тож працює тут навіть між заняттями в університеті. І друга покликав. А Назарій тільки радий. Каже, буде, що розповідати після перемоги.

777 гаубиць зараз у майстрів замовили кілька десятків, тож робота не зупиняється. До цього вже була й інша техніка. У таких макетів одне завдання – ввести ворога в оману. Бо на передовій відвертають увагу ворога від справжньої техніки, забирають час окупантів на вистежування, а головне. Приймати подяки і відгуки від військових – найкраща оцінка. А ще високо оцінили роботу майстрів навіть окупанти.

До того, як зайнялися макетами, хлопці закупили та пофарбували для армії півтори сотні автівок. І за постійну і різну допомогу отримали в подарунок дуже цінний трофей. Працівники й самі не цураються нищити ворога. Валерія мобілізували і зовсім скоро він поїде працювати вже зі справжньою технікою.

За роботу в цеху не хвилюється. Тут все налагоджено, але постійно потрібні робочі руки, матеріали, фарба і донати. Разом з Федерацією Карате та Музеєм становлення нації хлопці створили благодійний фонд “На часі” і завжди будуть вдячні за допомогу.

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