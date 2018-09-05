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Артур Свинаренко
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Штукатурка сипеться на голову, лікарів немає: жахливий стан медицини на Тернопільщині

Не швидка допомога – на Тернопільщині половина району четвертий місяць живе без екстреної помочі. Швидка вдень не їздить через економію. Працівники пішли у відпустку, а грошей, аби оплатити заміну – немає.

І проблема не лише у цьому – Коропецька територіальна громада, де розташований пункт, не дала жодної копійки на його облаштування. Люди працюють у жахливих умовах.

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Екстрена медицина в Коропці – суцільна руїна. В будівлі, де чергують фельдшери, штукатурка сиплеться на голову, тріщини стіни пронизали вздовж і впоперек. Якщо сюди потрапити неможливо, то двері гаража, де тримають спецтранспорт, просто підперті дошкою. Машина теж відкрита: без елементарного обладнання та в пилюці.

Фельдшерська бригада працює лише вночі. Вдень на виклики мали б їхати сімейні лікарі з місцевої поліклініки. Тяжкі випадки обслуговує швидка з району. Але тутешнім бездоріжжям – за годину проїжджає кілометрів 10.

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МедицинаТернопільска областьшвидка допомога
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