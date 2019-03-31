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Штурм і черги: як проходить голосування у Дніпрі та Кривому Розі

Дніпряни голосують активно, станом на 12.00 свої голоси віддали вже близько 20% виборців. На виборчі дільниці люди йдуть із самого ранку, а на деяких дільницях утворилися черги.

Загалом у Дніпропетровській області 1770 дільниць, деякі відкривалися із запізненням до 15-ти хвилин.

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А ось у Кривому Розі одну із виборчих дільниць люди ледь не брали штурмом – там, дільниця відкрилася із запізненням через технічні проблеми. На цей час спостерігачі фіксують лише незначні порушення.

Порядок у Дніпрі забезпечуватиме рекордна кількість правоохоронців — 11,5 тис.

Раніше Факти ICTV розповідали, як проводять екзит-поли та коли оголосять перші дані.

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