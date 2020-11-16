Штурм ресторану на Печерську і відкритий Епіцентр: як пройшов карантин вихідного дня

В Україні почав діяти карантин вихідного дня з 14 листопада. Попри заборону, майже сотню підприємців-порушників карантинних обмежень виявили на Київщині.

У столиці в суботу гучно накрили елітний ресторан Гавана на Набережному шосе. Те, що заклад працює у звичному режимі виявили журналісти. Проте працівники зачинили знімальну групу всередині та ще й вдарили кореспондента.

Адміністрація ресторану отримала адміністративний протокол за порушення карантину, також відкрили кримінальне провадження за перешкоджання журналістській діяльності.

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Порушив встановлені обмеження і Епіцентр на Позняках. У суботу там працювали у звичайному режимі.

На Львівщині поліцейські за день оштрафували 250 несумлінних закладів – торгові точки та заклади харчування. На Харківщині у карантин вихідного дня працювали ринки, поліцейські склали майже 30 протоколів про порушення карантину.

На Прикарпатті вихідні дні місцева влада зробила робочими. Попри це майже всі кафе та ресторани працювали на виніс, магазини зачинилися.

На Вінниччині більше 200 підприємців вийшли на протест – працівники ринків, магазинів побутової техніки, ресторатори протестують проти карантину вихідного дня. Люди перекрили трасу державного значення, вимагаючи дозволу на працю.

За вихідні поліція області склала 24 протоколи про порушення карантину вихідного дня. Третина – малі підприємці.

На Закарпатті на вихідних поліцейські склали 24 адміністративні протоколи за порушення протиепідемічних вимог. Не дотримувались карантину вихідного дня заклади громадського харчування та торгівлі.

Карантин вихідного дня обмежує роботу кінотеатрів та музеїв. Наразі вони опинились під загрозою закриття. Від березня сфера культури і туризму вже втратила 2% ВВП, або понад 80 млрд грн.

Мінкульт готує пропозицію щодо режиму фінансових компенсацій. В уряді кажуть – з компенсаціями ще розбираються.