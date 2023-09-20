ШУФРИЧА зняли з ПОСАДИ, а ЗСУ взяли у ПОЛОН вояку з АХМАТА! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– Обстріл Куп’янська: російська армія вперше застосувала ракету ГРІМ-Е1;
– Обстріл Донеччини 19.09.2023 — є загиблі;
– Обстріл Запоріжжя: окупанти завдали ударів по кількох прифронтових населених пунктах області;
– Сміливість та відданість одеських водолазів — сюжет;
– У Воронезькій області РФ впав Су-34 — деталі;
– ЗСУ під час звільнення Кліщіївки взяли в полон пораненого росармійця з батальйону Ахмат;
– Спецпризначенці СБУ знищили три човни в Херсонській області;
– Сили оборони знищили гаубицю РФ Мста-Б;
– Чекає з полону єдиного сина: історія мами воїна з Азовсталі;
– Шуфрича зняли з посади голови Комітету з питань свободи слова;
– Верховна Рада підтримала позицію Президента щодо відкриття е-декларацій;
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