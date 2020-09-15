Шукали снаряди 3 роки. На Донеччині завершили масштабне розмінування

На Донеччині завершилося наймасштабніше розмінування за всю історію незалежної України. Піротехніки протягом трьох років біля селища Ольгинка шукали снаряди Другої світової війни, які розлетілися після краху вантажного ешелону на десятки гектарів.

Аграрії десятиліттями сіяли на цих полях пшеницю і соняшник. І навіть не підозрювали, яку небезпеку ховає земля. Аж поки три роки тому один із фермерів випадково не натрапив на снаряд.

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Коли рятувальники почали обстежувати територію, виявили величезну кількість боєприпасів часів Другої світової війни. І вже через кілька місяців поблизу селища Ольгинка оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Старожили розповідають, що у роки Другої світової неподалік на залізниці зійшов з рейок ешелон із боєприпасами. Тоді в розпал війни ніхто не переймався черговим втраченим потягом. А після закінчення війни про цю подію взагалі забули.

Небезпечний вантаж нагадав про себе майже через 75 років. Збирати його було надзвичайно важко, кажуть рятувальники.

Метр за метром рятувальники шукали снаряди. Лежали вони на різній глибині – від півметра до трьох. Тож і обладнання використовували різне.

Загалом тут зібрали 6 тис. артилерійських снарядів. Більшість – калібру 210 міліметрів. Кожен вагою 140 кг. Вивозили спецтранспортом, а утилізували на полігонах.

За три роки, поки тривало розмінування, фермери зазнали великих збитків. Зате вже цього сезону на розчищених полях зібрали перший урожай.

Територію біля Ольгинки рятувальники обстежуватимуть ще два роки – аби переконатися, чи нічого не пропустили.

Очищення Донбасу від мін і снарядів

За умови виведення російських військ з території України для розмінування прифронтових територій може знадобитися до 10 років. Мінами вважають не лише спеціально закладені в ґрунт пристрої, а й те, що прилетіло від ворога, та не розірвалося.

Якщо розмінування проводити за всіма правилами – це вкрай кропіткий процес. Очистка одного великого поля може тривати роками, а ліцензію на проведення робіт має не так вже й багато організацій.