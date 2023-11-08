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Схвалено! Що нас чекає у грудні | Активи РФ віддадуть Україні | Новини Факти ICTV за 08.11.2023

– З Авдіївського косксохіму евакуйовали 16 працівників заводу;

– Обстріл Донеччини — репортаж;

– Єврокомісія оголосила рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС;

– Вступ в ЄС: подальші виклики;

– Україна евакуювала першу групу українців із сектора Гази;

– Конгрес США схвалив передання заморожених активів РФ для допомоги Україні;

– Вікна з поліетилену — британська розробка до вподоби в українцям.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:30 (08.11.2023).

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