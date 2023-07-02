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Василь Саф’янюк, Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент

Швидка артилерійська допомога: українські IT-шники розробили пересувні СТО та штаб

Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.

Важливість своєчасного і якісного ремонту добре розуміє співзасновник благодійної організації Реактивна пошта Дмитро Чуканов. Він разом із колегою, теж ІТ-шником, Павлом Нарожним вже 9 років допомагають нашим артилеристам. На прохання одного з підрозділів 406 окремої артилерійської бригади ВМС, яка затопила крейсер Москва, за 3 місяці створили мобільну ремонтну станцію та пересувний штаб. У двох морських контейнерах, один на вантажівці, інший на причепі – справжнє СТО та шиномонтаж.

У майстерні, окрім найрізноманітніших інструментів є всі необхідні станки, верстати, прес, лебідка, кран-маніпулятор і професійний зварювальний апарат.

Загальна вартість такого ремонтного комплексу разом із військовою вантажівкою, яку пригнали із Данії – 80 тис. євро. Ця мобільна СТО може закрити потребу одного дивізіону, а для артилерійської бригади необхідно 4 або 5 таких майстерень. Так само вкрай необхідні і штабні машини.

На базі військової вантажівки створили справжній мобільний штаб. Тут 7 робочих місць, Starlink, внутрішня комп’ютерна мережа, проектори, монітори. Є також кондиціонер, холодильник і навіть кавоварка.

Мобільний штаб може автономно працювати 6 годин від акумулятора, також є генератор і можливість підключення до зовнішнього живлення. Подібних штабних машин на бригаду потрібно кілька десятків, і не лише артилеристам.

IT-технології, Війна в Україні
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