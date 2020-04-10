Швидка дезінфекція. На Хмельниччині розробили систему розпилювання антисептику

Дезінфікуючі рамки для лікарень вигадали в Шепетівській сільськогосподарській компанії. Підприємство, яке роками спеціалізується на новаторських технологіях для аграрного сектору вирішило стати в нагоді українським лікарям.

Інженери, конструктори та зварювальники розробили просту, але дуже ефективну металеву конструкцію. Вона спроектована з деталей для звичайних теплиць: підлога з поролону, а найскладніша розумна основа рамки – крапельна трубка із форсунками та електронасосом, звідки і розпилюється розчин. Першу рамку встановили в реанімаційному відділені місцевої Шепетівської лікарні. Там уже майже тиждень чергують медики намагаючись врятувати важкохворого із коронавірусом. Докладніше у сюжеті Людмили Цимбалюк.

Нагадаємо, понад 200 лікарів державних та приватних клінік з усієї країни об’єдналися у боротьбі з нестачею медичної допомоги під час пандемії.

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