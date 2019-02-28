Швидке розмитнення. На Львівщині “брокер” обдурив 150 євробляхерів на $500 тис.

На Львівщині 150 шоферів потрапили на гачок брокера-шахрая. Чоловік пропонував водіям оформити документи на автівку швидше і дешевше, ніж в інших брокерів. За послугу одразу брав гроші, вимагав документи на автівку. А у понеділок просто зник. Прихопивши з собою, за підрахунками водіїв, щонайменше, півмільйона доларів.

Псевдоброкер спочатку таки розмитнив кілька автомобілів, щоб люди йому повірили. Гроші авантюрист брав приміщенні біля митного поста Городок. Інші брокери кажуть – знайомі зі злочинцем, але переконують, що він тут не працював.

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Лише сьогодні потерпілі з’ясували – пройдисвіт не мав жодного дозволу від фіскальної служби. Правоохоронці повідомили водіям – без вкрадених псевдоброкером документів розмитнити авто в Україні неможливо. Тепер потрібно їхати все відновлювати за кордон. Щоб не потрапити у халепу, на митниці радять бути обачними – укладати угоду і перевіряти, чи ця особа має право на здійснення митно-брокерської діяльності.

Ошукані водії на сполох почали бити відучора. Спочатку оббивали пороги кабінетів митників, а сьогодні гуртом пішли до правоохоронців і подали колективну заяву. Якщо псевдоброкера знайдуть, йому загрожує до 3 років обмеження волі за шахрайство.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як дурять моряків і як не потрапити на гачок шахраїв.

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