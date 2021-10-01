Швидкість інтернету в Україні: у компанії Київстар перший показник

За даними фахівців, за останні три роки швидкість мобільного інтернету в Україні зросла приблизно вдвічі. В контексті цього й світові експерти долучаються до досліджень роботи вітчизняних мобільних операторів. Останнім звітом стосовно України поділилася американська компанія, що відома застосунком Speedtest. Згідно з дослідженнями, перший показник швидкості виявився у компанії Київстар.

Середня швидкість мобільного інтернету оператора, згідно з результатами дослідження, дорівнює близько 33 мегабіти на секунду. У мобільного оператора такі показники пов’язують, зокрема й з розширенням 4G покриття. Тож розвиток технологій – тренд нашого часу, який стрімко розвивається й в Україні.

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