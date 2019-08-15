Швидше, ніж очікували: ВВП України зріс на 4,6%

Українська економіка продемонструвала несподівані темпи росту. За даними агентства Bloomberg, в останньому кварталі ВВП зріс на 4,6%. Для фахівців це неочікуваний показник, адже протягом останніх років приріст економіки не перевищував 3% на рік.

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При цьому Україна показала позитивну динаміку на тлі торговельної війни між США і Китаєм, а також сповільнення економіки в Європі.

Однак, аби утримати такі темпи зростання ВВП, нашій державі треба пришвидшити реформи.

Раніше Світовий банк застерігав, що без активних змін у економіці, Україні доведеться витратити півстоліття, щоб наздогнати сусідню Польщу.

Нагадаємо, під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді обговорили економічні зв’язки і військову співпрацю.

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