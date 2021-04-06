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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Широкомасштабного наступу РФ не варто очікувати – Резніков

Нарощування військ Росії на кордоні з Україною та збільшення нових випадків коронавірусу в країні були топ-темами ефіру Свободи слова на телеканалі ICTV 5 квітня.

Щодо ситуації біля східних кордонів України, то, за словами віце-прем’єр-міністра, міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, найближчим часом не варто очікувати, що Росія розпочне широкомасштабний наступ. Однак Україна має бути готова до будь-яких дій агресора.

Зважаючи на ситуацію останніх тижнів, партія Голос запропонувала скликати позачергове закрите засідання парламенту і послухати керівників Генштабу та Міністерства оборони.

Читайте: Не треба виключати можливості провокацій – Резніков про агресію РФ

Крім того, в Україні не поліпшується ситуація з коронавірусом. Найближчим часом очікується значне збільшення кількості хворих, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Урядовець припускає, що невдовзі Україна може увійти до третьої хвилі коронавірусу, коли щодня виявлятимуть 25 тис. нових випадків захворювання. Саме тому очікується і збільшення кількості госпіталізованих.

Вакцинація в Україні

Також під час програми Максим Степанов повідомив, що найближчим часом МОЗ оголосить про закупівлю ще 10 млн доз вакцин від коронавірусу.

Йдеться про угоди, які укладені на 2021 рік.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

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