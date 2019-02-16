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Широкинська операція: річниця найуспішнішого наступу за всю війну

На Софійській площі у Києві бійці полку Азов згадували загиблих побратимів.

Саме з цієї площі чотири роки тому вони рушили на схід – звільняти околиці Маріуполя. Цю наступальну операцію згодом назвуть Широкінською і вона стане однією із найуспішніших за всю війну проти російських окупантів.

Полк Азов разом з іншими підрозділами Збройних сил та Нацгвардії – звільнили п’ять населених пунктів, зокрема й стратегічне село Широкине та відсунули лінію фронту на 20 км від Маріуполя, щоб російські найманці більше не змогли обстріляти житлові квартали міста.

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Окрім того, Широкинська операція відволікла сили противника від Дебальцевського плацдарму та Донецького аеропорту, де тоді тривали запеклі бої.

За п’ять днів Україна тоді втратила щонайменше одинадцятеро бійців Азова, понад півсотні зазнали поранень. Ворогів полягло значно більше – близько сотні, хоча їхні сили переважали.

Факти ICTV також писали про спогади воїнів, які 30 років тому покинули Афганістан.

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