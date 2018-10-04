Сільський голова проти мецената: у селі на Київщині спалахнув фінансовий скандал

5 мільйонів доларів – така ціна посади голови Пісківської об’єднаної територіальної громади на Київщині. Чиновника, що озвучив тариф, на робочому місці немає. Телефоном голова пояснює, що у відрядженні, а суму, за яку готовий віддати своє крісло, взяв не з неба, а начебто стільки витратила громада на розбудову селища. Гроші за крісло просить в українського мецената з Канади, який давно опікується Пісківкою.

Меценат за 11 років витратив понад 2 мільйони доларів. Відремонтував місцеву амбулаторію та лікарню, забезпечує школу, будує церкву, створив спортивний центр для дітей, усе віддав громаді. Будується зала для паурліфтингу, зала для боксу, зала для вільної боротьби, три футбольних поля і гуртожиток.

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Але нещодавно до спортивної школи, в якій ще навесні займалися майже триста дітей, навідався голова із заявою, дах у залі боксу аварійний, а гуртожиток пожежнонебезпечний. І взагалі спортивний центр треба здати в оренду чужій футбольній команді – за гроші. Місцеві активісти переконані, сільський голова просто хоче на зведених канадським меценатом будівлях заробляти гроші, здаючи їх в оренду, а долею самого спортивного центру не переймається. Сільський голова звинувачення відкидає.

Поки голова конфліктує з меценатом, у заручниках опинилися діти, для яких кожний день занять може стати останнім.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що жінка влаштувала скандал в маршрутці

Опубліковано Жовтень, 04 в 20:22



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