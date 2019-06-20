Сім років обіцяли полагодити. Чому міст на Тернопільщині досі не відремонтований

На Тернопільщині міст через річку яким пролягала траса державного значення – розсипався в друзки. Сім років дорожники лише обіцяли його полагодити. Тепер відрізаними від сполучення залишились цілі райони. Особливо скрутно тим хто має городи на іншому боці. Обвал переправи стався 5 місяців тому – але і досі проблему не вирішили.

Цей міст був аварійним понад сім років. Торік шляховики переправу проінспектували, вкотре рух транспорту обмежили, а ремонт відклали.

Важкі фури, що обслуговували місцеві кар’єри, курсували вдень і вночі. Їхню вагу ніхто не перевіряв, міст руйнувався на очах, а в лютому розсипався. У Лисівцях усі людські городи – за річкою. Пан Богдан, як і решта місцевих, сільськогосподарську техніку та урожай переносить на плечах. Щоб трактором переїхати через водойму, змушений платити штраф 350 грн.

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Тимчасовий металевий міст обіцяли звести ще в лютому. Його вартість – 38 млн. За три місяці підрядна організація знесла залишки старої бетонної опори та вичистила русло від завалів.

Металеві балки та основу мосту підрядна організація, що виграла тендер на будівництво, уже закупила. Але служба автомобільних доріг із людьми розплатитись не може, її рахунки заблоковані. Два місяці тому так вирішив суд, через неякісно виконану роботу дорожники сім років судяться із однією з луцьких фірм.

Судове рішення повністю паралізувало область – жодну роботу служба автодоріг виконати та оплатити не може. Із запланованих на ремонт і експлуатацію шляхів 450 млн грн, встигли освоїти тільки 100. Тоді як на балансі тернопільських дорожників понад тисяча кілометрів автодоріг, 220 мостів і п’ять в аварійному стані. Щоправда, їм обіцяють, що рахунки днями розблокують.

До слова, Кримський міст руйнується: від опори відвалився шматок.

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