Скандал через лічильники на Волині: газовики хотіли штрафувати людей

На Волині у людей виник конфлікт з газовиками, які проводили роботи на газорозподільчому пункті села Дубище і саме в цей час у квартирах мешканців порозривало лічильники. Це сталося у жовтні, і Факти переймалися цією бідою, але історія отримала продовження.

Людей здивували висновки експертів – пристрої вийшли з ладу через втручання у їхню роботу. Тобто, тепер люди мають заплатити чималий штраф за те, чого не робили. Вони підозрюють, що газовики, у такий спосіб, вирішили їм помститися за те, що винесли проблему на всеукраїнський загал.

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Засідання експертів люди зняли на телефон. У результаті палкої дискусії – газовики запевнили, штрафувати людей не будуть, хоча подряпини на лічильниках таки знайшли. Втім, довести втручання в його роботу саме цих споживачів важко.

До слова, капітального ремонту потребують 80% тепломереж Києва. Тож щороку, як тільки стартує опалювальний сезон, кругом – гарячі ріки.

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