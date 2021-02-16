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Скандал із стоматологом у Рівному: клініка дантиста не працює

Клініка стоматолога Інни Кравчук із Рівного, яка била й душила дітей під час лікування зубів, не працює. Також горе-дантистка видалила особисту сторінку в соцмережі через коментарі обурених її поведінкою людей.

Про самого лікаря відомо небагато. У березні їй виповниться 30 років. Жінка незаміжня, своїх дітей не має. Де вчилася, інформації теж нема.

У Міністерстві охорони здоров’я визнають, що припинити діяльність цього лікаря непросто. Для цього треба, аби батьки потерпілих дітей звернулися до правоохоронців і одночасно до міністерства охорони здоров’я – на гарячу лінію, електронну або звичайну пошту.

Лише тоді міністерство зможе просити, щоб державна регуляторна служба перевірила горе-лікарку, адже найімовірніше дантистка стала фізичною-особою підприємцем. До того ж, МОЗ не видає ліцензії на персональну медичну практику, тому й анулювати її не може.

Про знущання стоматолога із Рівного над дітьми стало відомо завдяки відео, яке поширила місцева журналістка Вікторія Мамотюк. Дантист била та душила дітей під час прийому в приватній клініці Hollywood.

Невдовзі після скандалу лікаря звільнили. Однак Інна Кравчук відкрила власну клініку.

Батьки постраждалих дітей поскаржились до поліції. Там відкрили два кримінальні провадження. Детальніше про скандал із стоматологом у Рівному читайте на сайті Факти ICTV.

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