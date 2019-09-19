Скандал на Прикарпатті: у школи закупили російськомовні абетки

В одному з районів на Прикарпатті державні закупівлі на освітні потреби неабияк шокували вчителів, директорів та навіть держслужбовців. Одна з чиновниць обласного департаменту освіти купували приладдя за цінами набагато вищими, ніж на сайтах магазинів техніки та товарів для школи – це перевірили місцеві депутати.

Навіть більше: першачкам придбали російськомовні абетки і жодної української, а замість сучасних інтерактивних дошок – ксилофон, пластикові фрукти та кубики.

У поліції за фактом зловживання відкрили кримінальне провадження, а в департаменті освіти провини своєї підлеглої не бачать. Її не звільнили, а перевели на іншу посаду.

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До слова, на Прикарпатті шестеро дітей отруїлися пайками.

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