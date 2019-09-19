Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Скандал на Прикарпатті: у школи закупили російськомовні абетки

В одному з районів на Прикарпатті державні закупівлі на освітні потреби неабияк шокували вчителів, директорів та навіть держслужбовців. Одна з чиновниць обласного департаменту освіти купували приладдя за цінами набагато вищими, ніж на сайтах магазинів техніки та товарів для школи – це перевірили місцеві депутати.

Навіть більше: першачкам придбали російськомовні абетки і жодної української, а замість сучасних інтерактивних дошок – ксилофон, пластикові фрукти та кубики.

У поліції за фактом зловживання відкрили кримінальне провадження, а в департаменті освіти провини своєї підлеглої не бачать. Її не звільнили, а перевели на іншу посаду.

Дивіться: Дах тече, туалет на вулиці: аварійна школа на Прикарпатті

До слова, на Прикарпатті шестеро дітей отруїлися пайками.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Прикарпатті люди відремонтували дорогу і захищають її від вантажівок
Пожежа в таборі на Прикарпатті: на згарищі знайшли тіло юнака
Drive for Life Fest у Коломиї: чим унікальний та програма фестивалю
Живуть в руїнах два місяці: на Прикарпатті людям не надали компенсації від повені
Чим зайнятися в Яремче – топ-10 справ для туриста
Грибна юшка, весілля та гуцульський карнавал – як святкували День міста Яремче
У Домбровському кар’єрі під Калушем почастішали зсуви ґрунту – чим це загрожує
На Прикарпатті шестеро дітей отруїлися пайками

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка