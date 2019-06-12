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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Скандал у Харкові: водій виштовхав із маршрутки жінку з дітьми

На Харківщині водій маршрутки у 30-градусну спеку висадив маму з дітьми посеред дороги – все через те, що жінка попросила у водія квиток за оплату проїзду. Чоловік просто виштовхав жінку з автобусу, свої дії підкріпив нецензурною лайкою.

Їхали з відпочинку в Бермінводах, – каже жінка, – старша донька на сайті перевізника дізналася вартість квитка до Харкова – 17 грн. Водій вимагав повну вартість, хоча пасажири намагалися вийти на половині маршруту, і коли Ганна попросила квиток – той обурився.

Водій намагається розшукати свідків події, аби довести свою версію – пасажирка з двома дітьми начебто була нетвереза, поводилась неадекватно, саме тому і виштовхав її із салону. Квитки за проїзд, – каже, – зазвичай має, і видає на вимогу пасажира, однак у той момент вони просто скінчилися.

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Насправді ж водій зобов’язаний видавати квиток кожному пасажиру, навіть якщо той його не вимагає, – кажуть юристи. І це не тільки для звітності перевізника перед податковою – квиток є страховим документом пасажира, який у разі надзвичайної події стане доказом проїзду.

Перевірка Укртрансбезпеки показала – квитків і листка касової звітності в маршрутках цього напрямку справді  не було – перевізника покарають.

Майже одразу після перевірки Укртрансбезпеки квитки в маршрутках з’явилися. А от щодо непристойної поведінки водія – тут має розбиратися поліція. Та Ганна поки не вирішила, чи буде скаржитися правоохоронцям. Поквитатися – не її мета,  але хоче, аби водії по всій Україні поводилися цивілізовано – були ввічливими і дотримувалися закону.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Тернопільщині водій вигнав з автобуса онкохворого АТОшника.

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