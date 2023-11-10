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Орест Дрималовський

Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023

— Повітряна тривога по всій країні.

— Обстріл Донеччини: є поранені.

— Деталі операції в Криму від ГУР.

— ЗСУ ліквідували РЕБ Борісоглєбск.

— Просування на Запоріжжі.

— Навчання аеророзвідки на дронах у Львові.

— Скандал у Львівському ТЦК.

— Безкоштовний курс для роботи з пораненими військовими в Ужгороді.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 11:30 (10.11.2023).

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