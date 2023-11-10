Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
— Повітряна тривога по всій країні.
— Обстріл Донеччини: є поранені.
— Деталі операції в Криму від ГУР.
— ЗСУ ліквідували РЕБ Борісоглєбск.
— Просування на Запоріжжі.
— Навчання аеророзвідки на дронах у Львові.
— Скандал у Львівському ТЦК.
— Безкоштовний курс для роботи з пораненими військовими в Ужгороді.
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