Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023

— Повітряна тривога по всій країні.

— Обстріл Донеччини: є поранені.

— Деталі операції в Криму від ГУР.

— ЗСУ ліквідували РЕБ Борісоглєбск.

— Просування на Запоріжжі.

— Навчання аеророзвідки на дронах у Львові.

— Скандал у Львівському ТЦК.

— Безкоштовний курс для роботи з пораненими військовими в Ужгороді.

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