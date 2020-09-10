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Скандал у Львові: дитина у шкільній їдальні купила котлету з хробаками

В одній із львівських шкіл вибухнув скандал через неякісне харчування в їдальні.

Фото із м’ясною котлетою, з якої виліз опариш опублікувала мама другокласника в себе на Facebook. Мовляв, цю страву її син купив саме в шкільній їдальні.

Щойно дитина відкусила шматок, як побачила хробака. Малий не розгубився, одразу сфотографував свій обід і надіслав фото мамі.

Адміністрація школи інцидент коментувати відмовилась. Мати хлопчика написала скаргу до міського управління освіти. Там уже створили спеціальну комісію.

Харчування у школі

Харчування у школах України перевели на нову систему через карантин.

Через те, що учням тепер доводиться їсти в класах, змінився і вигляд шкільних сніданків та обідів.

Однак, як це інколи буває, обіцяли одне, а отримали зовсім інше, що обурило багатьох батьків.

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