Скандал у МОЗ: скільки Україна переплатила за захисні костюми для медиків

Небезпечний коронавірус чи не найбільше вражає медиків. В Україні вже захворіли понад 1,3 тис працівників медустанов, це кожен п’ятий серед хворих. Все через відсутність захисних костюмів. Та навколо цих важливих закупівель розгорнувся скандал.

Народний депутат від фракції Голос Олександра Устінова опублікувала інформацію, що Міністерство охорони здоров’я суттєво переплачує, замість можливих 300 грн за штуку – платить аж 488. У результаті – торги медичних закупівель зависли, а МОЗ знову, як і кілька років тому, взялося купувати самостійно. Докладніше у сюжеті Олени Астахової.

Нагадаємо, на адресу Міністерства охорони здоров’я почали лунати звинувачення у недобросовісній роботі через закупівлю захисних костюмів для медиків за завищеною ціною.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.