Скандал у Миколаєві: водій маршрутки висадив 10-річну дівчинку на півдорозі

Жителів Миколаєва шокувала новина: водій маршрутки висадив 10-річну школярку на півдорозі. Дівчинка розгубилась посеред магістралі: з одного боку лісосмуга, з іншого – стіни заводу. Матір дитини вимагала від влади знайти шофера. Однак на очну ставку з водієм дівчинка і її батьки не прийшли.

Батьки разом мають намалювати карту маршруту або прокласти його на мапі у смартфоні школяра.

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Історія з маршрутником, що висадив дитину, набула неабиякого розголосу. У соцмережах пропонували лінчувати водія. Втім, в Укртрансбезпеці не збираються його карати, розслідування виявило, що школярка помилилася маршрутом.

На кінцевій її і висадили. Діти можуть самі їздити в громадському транспорті із семи років. Але відповідальність за них несуть батьки. Тож треба навчати уважності і спостережливості – радять педагоги і психологи.

До слова, у Лазурному на пляжі загубилася 5-річна дівчинка. Знайшли за 12 км у сусідньому селі.

Опубліковано Жовтень, 08 в 11:19



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