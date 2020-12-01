Скандал у приватній школі Дніпра: підліток розбив чашкою голову школярці

У приватній школі Дніпра школяру не сподобалося, що у класі розмовляли дві дівчинки і він попросив їх вийти. Проте вони приміщення не залишили. Тоді хлопчик жбурнув стілець у бік дівчат, а коли не влучив, то схопив чашку і вдарив нею 14-річну Христину по голові.

Дівчинці наклали п’ять швів.

Мама Христини розповіла, що подія сталася на перерві. Батьки постраждалої намагалися поговорити з керівництвом школи та мамою хлопчика, яка працює там завучем, проте діалогу не вийшло.

У школі переконують, що причин конфлікту не знають, бо дорослих у класі не було.

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Директор школи Ольга Вишнянська зазначила, що підліток спокійний і неконфліктний. Провину із 13-річного хлопчика адміністрація закладу не знімає, утім Матвія тут жаліють.

Мама хлопця розповіла, що за сином агресії не помічала і знає причину конфлікту у школі. Утім говорити про це не хоче.

Батьки Христини написали заяву до поліції. Там вже склали на маму Матвія протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дитини, жінці загрожує штраф. Окрім того, в поліції перевіряють факт булінгу щодо дівчинки. Батьки Христини уже підшуковують для неї нову школу.

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