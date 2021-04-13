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Скандал в Івано-Франківську: жителі протестують проти реставрації готелю Дністер

Жителі Івано-Франківська протестують проти реставрації історичної пам’ятки – колишнього готелю Дністер.

Відомий у місті готельєр звів додаткові поверхи та далеку від автентичної вежу з годинником. Зараз справа дійшла до бічних колонад.

Хвилю обурення містян викликала спроба засклити громадський простір та облаштувати приватну парковку біля споруди.

– Будівля готелю Дністер, чи Австрія, є унікальною не тільки для Івано-Франківська, а й для всієї України, тому що в 1919 році там був підписаний Акт злуки УНР та ЗУНР, – пояснює історик Мирослав Кошик.

У пам’ять про цю подію в січні 1990 року саме від готелю Дністер у Франківську почався Ланцюг єдності.

Сотню років тому готель збудував Януш Фредерік – запрошений із Відня архітектор. Уже потім будинки за його проектами зводили в Чикаго.

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Монументальні колони, зашиті склом і металом, стали сюрпризом для міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Документи на землю видали законно, запевняє очільник. Натомість впливати чи контролювати будь-які будівельні або реставраційні роботи не можуть.

– Поки в державі є київський держархбудконтроль, суди й інші органи, громада не може повноцінно впливати на ті чи інші речі. Ще раз кажу: я за реставрацію будівлі, за те, щоб там був хороший сучасний готель, але щоб погоджували це з громадою. Ні я, ні архітектура міста не знала про бажання засклити колонади, – каже очільник Руслан Марцінків.

Знесення маєтку Уткіна в Києві

У квітні в центрі Києва знесли чергову історичну будівлю – Прибутковий будинок Уткіна, зведений у XIX столітті.

Будівля розташована біля залізничного вокзалу на вулиці Симона Петлюри, 29.

Це була єдина дореволюційна будівля кварталу між Жилянською, Льва Толстого, Петлюри та річкою Либідь.

За різними даними тут планують побудувати 26-поверховий ЖК ‎Апарт-готель Times.

Детальніше про знесення маєтку Уткіна в Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Суспільне

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