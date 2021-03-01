Скандал з Covid-вакциною у Чернівцях: чому викидали дози і реакція МОЗ

В Україні набула розголосу історія з утилізацією вакцини проти коронавірусу. Лікар з Чернівецької області Ольга Кобевко повідомила, що невикористані дози викинули замість того, що зробити щеплення.

У одному флаконі міститься 10 доз речовини, але не завжди виходить використати їх одразу, а це треба зробити протягом шести годин. Після цього вакцину використовувати не можна.

У Департаменті охорони здоров’я Чернівецької ОДА пояснили, що не отримали інструкцій зі столиці, як діяти у таких випадках. Таке може траплятися, адже у медсестер поки нема досвіду, як правильно ділити флакон на дози.

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У МОЗ про проблему знають. Нині у профільному відомстві напрацьовують алгоритм, який дозволить не втратити жодної краплі вакцини.

Крім того, у міністерстві планують долучити до вакцинації знаменитостей, які б популяризували імунізацію.

Вакцинація в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні триває вакцинація проти коронавірусу.

Щеплення проводять медикам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.