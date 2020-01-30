Скандальні корпуси українських БТРів із тріщинами випробували на міцність

Скандальну броню для БТРів перевірили на міцність. Випробування провели представники Харківського конструкторського бюро імені Морозова та військового представництва Міноборони. Мета випробування – пересвідчитися, що знайдені дефекти не впливають на стійкість корпусів.

Тиждень тому під час перевірки броні, з якої конструкторське бюро планувало виготовляти БТРи, були знайдені пустоти і тріщини в місцях зварювання. При цьому на броні стояв знак якості військового представництва Міноборони. Це знову поставило під загрозу виконання великого державного замовлення 2016 року на 45 БТРів для Збройних сил України і ще 10 для Нацгвардії.

Випробуваннями у КБ та військовому представництві Міноборони задоволені, знайдені дефекти, як кажуть, не вплинуть на міцність БТРів. Деталі у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, у справі неякісної броні для українських БТРів оприлюднили нові докази.

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