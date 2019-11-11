Скандали та любовні СМС: як депутати відмовлялися від мандатів

Нардеп з Євросолідарності Ірина Луценко несподівано написала заяву про складання депутатського мандату. У ЗМІ одразу почали висувати припущення, що подружжя Луценків хоче виїхати за кордон. І навіть країна відома – Великобританія, де цілий місяць провів чоловік Ірини – Юрій Луценко. Невже і справді їздив на розвідку? – ексклюзивно поцікавилися Факти тижня у колишнього генпрокурора після повернення до Києва.

– Якщо вже спростовувати міфи про якусь еміграцію, то скажіть мені: а для чого складати мандат, якщо хтось збирається кудись тікати? Я знаю декількох нардепів, які з цим мандатом чудово жили за кордоном і боялися навіть потнутися в Україну, – зазначив Юрій Луценко.

Дещо схудлий і, як завжди, з почуттям гумору – Юрій Луценко вже понад два місяці як безробітний. А якщо за нього хтось дуже переживає, то після звільнення, – каже, – займався домашнім господарством. А потім навчався в лондонській школі –підтягував англійську.

А от у політику поки – ні ногою. Та й дружину звідти хоче забрати. До того, ж через стан здоров’я вона не може повноцінно виконувати депутатські повноваження – у Ірини Луценко проблеми із серцем.

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Та це – швидше виняток. Деякі нардепи навіть після гучних скандалів у Раді тримаються за мандат. Найчастіше розчаровувалися в політиці люди творчих професій. Як от співачка Руслана Лижичко. Після Помаранчевої революції і тріумфу на Євробаченні вона пройшла до парламенту в лавах Нашої України. Однак постійно прогулювала засідання і через рік відмовилась від мандату.

У 2012-му за списками Партії регіонів до Ради потрапила ще одна співачка – Таїсія Повалій. І теж ненадовго – після Революції гідності залишила лави регіоналів. Останньою серед артистів розчарувалась в політиці колишня соратниця Ляшка Злата Огнєвіч.

Щоправда, залишали політики Раду не лише через розчарування, а й після гучних скандалів. Так, в попередньому скликанні після звинувачень в корупції добровільно склав мандат депутат з Народного фронту Микола Мартиненко.

А трохи згодом після секс-скандалу залишив стіни парламенту і нардеп від Самопомічі Андрій Мірошник. Журналісти його підловили на SMS-листуванні з дівчиною, з якою планував відпустку на Мальдівах вартістю $10 тис. Щоправда, Рада припинила його повноваження лише з п’ятої спроби – депутати довго не могли визначитися, чи заслуговує такий вчинок на складання мандату.

У схожу історію нещодавно вляпався й нинішній слуга народу Богдан Яременко. Журналісти зафіксували, як він прямо на сесії веде інтимну переписку з повією. У ній жінка вказувала йому свої переваги: побачення, секс і на що в неї табу.

Що ж, може, турборежим дався взнаки? Через нього депутатам доводиться навіть вечеряти в сесійній залі. От тільки колеги дивувалися: навіщо Яременко сам почав роздувати скандал, називаючи переписку з повією власною провокацією? А потім ще й журналістам погрожував? Пікантності цій історії додавав ще й той факт, що депутат очолює в Раді комітет з питань зовнішньої політики і цього тижня мав летіти до Таллінна на зустріч групи міжпарламентського спілкування Україна-Естонія.

Втім, на вимогу трьох фракцій Яременко написав заяву про звільнення з посади голови комітету. Та чи достатньо її? Хоча з іншого боку, любителі полунички в Раді були завжди. От тільки раніше повій замовляли в готель Київ, де іногороднім нардепам давали службове житло.

Однак фахівці зауважують, що дивує інше: як досвідчений дипломат Яременко міг так легко підставитися? Невже його не навчила історія колеги по фракції Криворучкіної, коли після зняття з депутатів імунітету вона написала SMS коханому, мовляв, оскільки з неї зняли недоторканність – вона хоче займатись коханням і вдень, і вночі.

А втім, є в цій Раді й невловимі слуги, як, наприклад, Олександр Дубінський. Хто-хто, а він свій мобільний закриває надійно від фото- та телекамер. Інколи навіть переміщується в урядову ложу для таємної переписки.

А от опозиціонери, які ще недавно нарікали на свої місця на гальорці, тепер навпаки – відчули всю перевагу. Адже їх SMS-переписку важче зафіксувати. Та й над ними сидять не журналісти, а помічники депутатів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, навіщо потрібно скорочувати кількість депутатів та як це вплине на українців.

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