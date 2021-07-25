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Олена Баранова |

Скарби і таємниці родини Кочубеїв: що подивитися в Полтавському художньому музеї

Літо – час для подорожей Україною, адже у нас безліч красивих місць не лише для фотосесій, а й для роздумів і пізнання. Такий унікальний край – Полтавщина. Тут проходила історія козацтва, піднесення і зрад.

Одна з них – про родину начебто друга Івана Мазепи – Василя Кочубея, тісно пов’язана із Полтавою та Диканькою. Там унікальні експонати з історії Козаччини та після неї. Знищено чимало, але зберіглись потаємні місця, які варто відвідати.

Родовід Кочубеїв – які відіграли дивну роль в історії України. Навіть є термін “кочубеївщина”.

Найвідомішим став онук Василь, спочатку він служив гетьманові Дорошенку, але підозрюють – він зрадив його, втративши важливі документи.

Василь Кочубей знайомиться з Іваном Мазепою. Разом вони вирішують повалити гетьмана Самойловича. Наступні вибори виграє Мазепа, Кочубей, який теж мріяв про булаву, скорився обставинам.

Жага до влади не полишала Кочубея, навіть на високих посадах від Мазепи. Почались доноси цареві Петру, і останньою краплею стало кохання дочки Кочубея Мотрі до Мазепи. Підписантів доносу цар віддав під тортури.

Кочубея стратили в Борщагівці на Вінничині. Спеціально для Фактів  Полтавський краєзнавчий музей відкрив унікальний експонат.

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