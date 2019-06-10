Скарги на дорожників і комунальників: що пропонує Юрій Бараник у Нових лідерах 2
Зробити кожну яму публічною. Учасник нового сезону проекту Нові лідери Юрій Бараник мріє побороти комунальну недбалість і корупцію. Задля цього планує створити спеціальний загальноукраїнський портал, який би збирав та аналізував усі скарги українців на дорожні, комунальні чи інші проблеми.
Чоловік сподівається: якщо регулярно робити публічні рейтинги найгірших міст та комунальних служб, суспільна критика таки змусить їх працювати сумлінніше.
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Підприємець і громадський активіст Юрій Бараник пропонує боротися з несумлінними дорожниками, чиновниками чи комунальниками шляхом максимальної публічності. Для цього мріє створити всеукраїнську інтернет-платформу скарг і пропозицій, куди б люди повідомляли про будь-які халтури чи саботаж.
Згодом цю інформацію б аналізували та систематизували в загальноукраїнський рейтинг найкращих і найгірших міст і служб. Це має додати ефекту конкуренції, вважає Юрій.
Нині про аварії, ями чи інші негаразди люди повідомляють хіба що в соцмережах чи в міські комунальні сервіси. Та їх ефективність залишає бажати кращого. От Юрій і вирішив: про ці проблеми варто говорити на всю країну. Мовляв, тримати в тонусі місцевих чиновників і комунальників можна лише з допомогою ретельного громадського контролю. Одиночні скарги чи запити ефекту не дають.
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